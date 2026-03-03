Emanuele Durante arrestato il presunto killer | chi è e cosa lo lega alla famiglia Tufano

Nelle prime ore del mattino, le forze dell’ordine hanno eseguito un’ampia operazione a Napoli che ha portato all’arresto di oltre cinquanta persone tra il centro e la Sanità. Tra gli arrestati c’è Emanuele Durante, considerato il presunto killer e collegato alla famiglia Tufano. L’intervento è avvenuto mentre la città era ancora al buio, coinvolgendo diverse zone della città.

Un’operazione ad ampio raggio, scattata quando la città era ancora immersa nel buio, ha portato in poche ore a oltre cinquanta arresti tra il centro e la Sanità, nel cuore di Napoli. Un blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia che segna un nuovo capitolo nella strategia di contrasto alla camorra urbana, con l’obiettivo dichiarato di spegnere i motori delle stese e delle piazze di spaccio che da mesi alimentano tensione e paura. L’intervento ha visto impegnati carabinieri, polizia e guardia di finanza in un’azione simultanea, costruita su tre distinti provvedimenti cautelari. Una risposta definita “muscolare” dagli ambienti investigativi, pensata per disarticolare le nuove geometrie criminali che stanno ridisegnando gli equilibri nei quartieri storici della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

