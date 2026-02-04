Elodie e Franceska Nuredini mettono su casa insieme le due sono ormai inseparabili

Dopo i primi avvistamenti e un viaggio in Thailandia, Elodie e Franceska Nuredini hanno deciso di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Le due sono diventate ormai inseparabili, confermando il legame che si era già visto negli ultimi mesi.

Elodie e Franceska Nuredini sono recentemente tornate dalla Thailandia a Milano, attirando l’attenzione dei paparazzi.

Il settimanale Chi ha dedicato una copertina a Elodie e Franceska Nuredini, ballerina del suo tour, evidenziando il loro rapporto attraverso foto inedite scattate durante un viaggio in Thailandia.

Chi è Franceska Nuredini ballerina di Elodie? Età e InstagramSui social network Franceska Nuredini è molto presente. Oltre ad avere un account Facebook, la ballerina è presente su Instagram, ma anche su Threads e TikTok. In tutti i social citati cerca di essere ... novella2000.it

Andrea Iannone e la presunta frecciatina ad Elodie dopo la "rottura": "Le donne vanno e vengono", lei sempre più vicina a Franceska Nuredini x.com

L’algoritmo mi sta sbattendo in faccia la love story fra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini. Non so perché, dato che questo è uno spazio tematico sull’Inter. Allora spero sia perché, per non soffrire e riscattarsi, Iannone intanto si è messo con Joao Mario. - facebook.com facebook