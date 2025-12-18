Eliminazione delle barriere architettoniche approvato il piano per la pianificazione degli interventi

Il Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il Peba, il piano strategico per eliminare le barriere architettoniche. Un importante passo avanti verso una città più accessibile e inclusiva, che garantisce a tutti i cittadini, indipendentemente dalle capacità, la possibilità di muoversi liberamente e senza ostacoli. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita e promuovere l’uguaglianza nella comunità.

FABRIANO – Nella seduta di ieri del Consiglio comunale è stato approvato il Peba (Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) che dota finalmente il Comune di Fabriano di una pianificazione degli interventi necessari per realizzare una città accessibile ai diversamente abili.

