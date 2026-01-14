Iran | il regime-change che viene da lontano

L’Iran ha attraversato periodi di instabilità politica che hanno richiesto interventi e vigilanza costante. Con il supporto delle forze dell’ordine e la partecipazione della popolazione, la calma è stata progressivamente ristabilita. Questa dinamica riflette un processo di cambiamento che si sviluppa nel tempo, segnando un’evoluzione politica e sociale nel paese. Di seguito, un approfondimento sul contesto e le recenti evoluzioni in Iran.

"Grazie alla vigilanza della popolazione e delle forze dell'ordine, è stata ripristinata la calma", Così oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Narrativa di parte, ovvio, che stride con i resoconti dei media occidentali che parlano di tanti morti, una conta variabile perché in realtà nessuno sa nulla. Non c'è internet, le uniche fonti a cui si attengono i media sono o i cosiddetti attivisti o le ong finanziate dal Dipartimento di Stato americano, che hanno tutto l'interesse a rendere la drammatica situazione ancora più tragica, così da urgere un intervento. E se avesse ragione Araghchi? In realtà a dargli ragione è una fonte del tutto inattesa, il Critical Threats Project, un'emanazione dell'Institute for the Study of War e dell'American Enterprise Institute, due think thank affiliati ai neocon, che da sempre sostengono l'intervento Usa in Iran.

