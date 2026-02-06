Flavia travolta in strada a pochi metri da casa | è shock

Una donna di nome Flavia è stata investita e si trova in condizioni molto serie, a pochi metri da casa sua a Bricherasio. L’incidente si è verificato martedì sera, creando sconcerto tra i residenti. La vittima è stata subito soccorsa, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi, mentre la polizia indaga sull’accaduto.

(foto: Eco del Chisone) Una tragedia ha colpito la comunità di Bricherasio nella serata di martedì 5 febbraio. Una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto lungo la circonvallazione, nei pressi del civico 40. L’ incidente è avvenuto intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata proprio davanti alla sua abitazione quando è stata urtata violentemente dal veicolo. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto che il corpo sarebbe stato trascinato per diverse decine di metri. Le condizioni meteo, con pioggia intensa e visibilità ridotta, potrebbero aver influito sulla dinamica dell’ investimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Nella notte, lungo la strada provinciale 362 tra Cutrofiano e Supersano, si è verificato un incidente in cui è rimasto vittima Francesco Vincenti, 40 anni, travolto da un'auto.

