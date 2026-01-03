La sbandata poi lo schianto tremendo | Roberto era a pochi metri da casa

Nel primo pomeriggio a Quartu, lungo la strada provinciale 95 in località S’Ecca s’Arrideli, si è verificato un incidente che ha coinvolto Roberto Basciu, un motociclista di 45 anni. Dopo una sbandata, l’uomo ha subito uno schianto che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata a pochi metri da casa, lasciando sgomenta la comunità locale.

Tragedia nel primo pomeriggio a Quartu (Cagliari), lungo la strada provinciale 95, in località S’Ecca s’Arrideli, dove ha perso la vita Roberto Basciu, motociclista di 45 anni. L’uomo stava rientrando a casa in sella alla sua Kawasaki quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sotto un’auto in transito. L’urto è stato devastante e per il centauro non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso, avvenuto con ogni probabilità sul colpo. La salma è stata successivamente rimossa e trasferita all’ obitorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La sbandata, poi lo schianto tremendo: Roberto era a pochi metri da casa Leggi anche: Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa Leggi anche: Evade dai domiciliari, ruba una supercar poi lo schianto ad alta velocità: tremendo! Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Notizie.com. . Sono fuggiti senza prestare soccorso. Sono almeno due le auto che si sarebbero allontanate subito dopo lo schianto sull'A5 costato la vita ad una bimba di neanche tre mesi. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e pe - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.