Eddie Brock in concerto a Largo Venue
Eddie Brock, tra i giovani artisti presenti alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, ha annunciato il suo tour intitolato “Amarsi in tour”. Dopo la partecipazione a Sanremo, il cantante ha comunicato le date delle prossime esibizioni, tra cui anche una tappa a Largo Venue a Roma. La tournée prevede diverse date in varie città italiane.
“Amarsi in tour”. Dopo Sanremo, Eddie Brock, tra i nuovi nomi della 76esima edizione del Festival di Sanremo, annuncia il suo tour che farà tappa anche nella sua Roma.Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, nome che arriva dall'universo Marvel, questa volta non canterà alla Terrazza del Pincio (che. 🔗 Leggi su Romatoday.it
“Amarsi in tour” fa tappa a Bagheria: Eddie Brock in concerto al Piccolo Parco UrbanoEddie Brock, una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, annuncia le date estive del suo primo tour ufficiale “Amarsi in...
BRIGA feat. EDDIE BROCK - NON È MICA TE - LIVE ROMA LARGO VENUE 13/11/2025 #eddiebrock #livemusic
Eddie Brock in concerto: Amarsi Tour - Brescia Summer Music 2026Dopo aver presentato in gara al Festival di Sanremo 2026 il brano Avvoltoi, Eddie Brock ha pubblicato l'album Amarsi è la rivoluzione (Deluxe), natocome naturale estensione dei suoi lavori passati ma ... mentelocale.it
Serata cover a Sanremo 2026: Eddie Brock e il motivo della scelta del brano Portami viaSerata cover a Sanremo 2026: Eddie Brock e Fabrizio Moro in un duetto generazionale tra fragilità ed emozioni autentiche con Portami via. notizie.it
Immeritatissimo ultimo posto per Eddie Brock #Sanremo2026 x.com
EDDIE BROCK - AMARSI LIVE 2026 26-03-2026 MILANO - Santeria Toscana 31 29-03-2026 ROMA - Largo Venue (SOLD OUT) 03-04-2026 NAPOLI - Duel Club 04-04-2026 CATANIA - Vecchia Dogana *disponibile il FANTICKET BIGLIETTI ANCORA DISPO - facebook.com facebook