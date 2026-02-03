Eddie Brock la voce delle Nuove Proposte di Sanremo in concerto in Romagna

Eddie Brock, la giovane voce del cantautorato italiano, arriva in Romagna. L’annuncio è della Pulp Concerti: il cantante, nome d’arte di Edoardo Iaschi, si esibirà sabato 22 agosto all’Arena della Regina di Cattolica. È il suo primo tour ufficiale, e l’attesa cresce tra i fan.

