Ecco Il Ferruccio Torna alla luce il bozzetto in gesso di un’opera incompiuta

Una scoperta o meglio, una ri-scoperta destinata ad arricchire il patrimonio artistico e culturale degli empolesi. È infatti riemerso il bozzetto in gesso rappresentante in altorilievo il generale Francesco Ferrucci trionfante a cavallo nella città che più seppe difendere e ’incarnare’, Empoli. L’opera, realizzata all’inizio del secolo scorso dall’artista fiorentino, ma emiliano di origini, Romeo Pazzini, rappresenta ciò che rimane di un progetto mai portato a compimento. Il bozzetto, di cui si erano perse le tracce da decenni, è stato ritrovato nella cantina del Museo Ferrucciano di Gavinana durante l’ultimo intervento di restauro e riallestimento conclusosi alla fine di novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

