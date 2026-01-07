Porto di Tremestieri Cgil e federazioni | Troppe incertezze su opera che è già un' incompiuta
Il Porto di Tremestieri, già oggetto di controversie e ritardi, continua a sollevare preoccupazioni tra le organizzazioni sindacali. Cgil Messina e le federazioni Filt e Fillea evidenziano come le incertezze e le responsabilità ancora non chiarite contribuiscano a un’opera che, di fatto, rimane incompleta. La situazione richiede una definizione chiara delle competenze e una reale volontà di portare a termine un progetto fondamentale per lo sviluppo locale.
Porto Tremestieri, Cgil Messina con le Federazioni Filt e Fillea: il balletto di responsabilità poco importa, un’opera che è già un’incompiuta. Le istituzioni tutte facciano la loro parte. “Il balletto di responsabilità poco importa e non interessa soprattutto alla città che attende sempre. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
