Ecco i re della canzone Al Mengo tre premiati Dal podio al palco estivo

A Arezzo, durante un evento estivo, sono stati premiati sei artisti: Ditonellapiaga, Fulminacci, Serena Brancale, Dargen D’Amico, Maria Antonietta e Colombre. La cerimonia si è svolta al Mengo, dove i premiati hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali. L’occasione ha visto protagonisti diversi musicisti, che hanno ricevuto il loro premio dal palco e hanno partecipato a un momento di celebrazione pubblica.

di Angela Baldi AREZZO Ditonellapiaga, Fulminacci, Serena Brancale, Dargen D'Amico, Maria Antonietta e Colombre. Si è conclusa la settimana sanremese per Paco Mengozzi, che dal lido è tornato a bordo del "Vessicchio van" coi nomi di tanti artisti pronti a calcare il palco del Prato. Una settimana di booking per stringere accordi in vista del Mengo. L'aretino anima del festival estivo è stato protagonista durante il festival di Casa Vessicchio, hub per giovani talenti che ha ospitato diversi format, punto di riferimento per artisti e professionisti, e ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti....