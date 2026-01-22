In occasione della Giornata della polizia locale, tre agenti di Limbiate sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Regione Lombardia presso il Palazzo della Loggia a Brescia. Il premio valorizza il loro impegno in attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, tra cui interventi su incidenti, indagini contro la pedofilia e interventi in situazioni di emergenza. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo fondamentale delle forze di polizia locale nella comunità.

Tre agenti di Limbiate sono stati premiati a Brescia, nello storico Palazzo della Loggia, dalla Regione Lombardia in occasione della Giornata della polizia locale. Su 36 operatori, i tre del Comando di Limbiate sono stati gli unici rappresentanti della Brianza. Ad accompagnarli il comandante Pasquale Tardi e l’assessora alla Sicurezza, Cinzia Galli. Premiati l’assistente scelto Alessandro Giussani e l’agente Massimo Fattori, ai quali è stata attribuita la croce con nastrino al merito, perché in occasione di un grave incendio in abitazione intervenivano prontamente salvando il proprietario della casa e il suo cane, mentre l’immobile era interessato da esplosioni e crolli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal rogo all’indagine anti-pedofilia. Tre agenti premiati dal Pirellone

