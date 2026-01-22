Roma celebra i suoi Figli Migliori | dal giornalismo al volontariato ecco tutti i premiati

Roma rende omaggio ai suoi “Figli Migliori” con la cerimonia presso il Tempio di Adriano, nella sede della Camera di Commercio. L’evento riconosce l’impegno civico e il contributo sociale di cittadini, professionisti e volontari che si sono distinti nel loro settore. La consegna dei premi I Figli Migliori di Roma 2025 celebra valori di solidarietà, dedizione e impegno per il bene della comunità capitolina.

