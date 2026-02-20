Voli cancellati e aerei Usa in manovra | lo scalo Ue possibile avamposto per l' attacco all' Iran

Voli cancellati e aerei americani in volo dimostrano che la Bulgaria potrebbe diventare un punto chiave per operazioni militari contro l’Iran. La mobilitazione massiccia delle forze statunitensi, con centinaia di velivoli schierati, si intensifica nelle basi in Europa e Medio Oriente. La presenza crescente di aerei da guerra e le manovre aeree suggeriscono una possibile strategia militare nella regione. La decisione di usare lo scalo bulgaro come punto di appoggio si concretizza in queste settimane.

Nel bel mezzo della più grande mobilitazione aeronavale statunitense dai tempi della Seconda Guerra del Golfo (2003), dove centinaia di velivoli militari sono giunti nelle basi aeree Usa e della Nato in Europa e in Medio Oriente, la Bulgaria diventa inaspettatamente un avamposto per le operazioni aeree dell'U.S. Air Force. Siamo abituati a pensare, in caso di operazioni militari nel Mediterraneo Occidentale o nel Golfo Persico, che l'aviazione statunitense si appoggi ai ben noti aeroporti militari diffusi nel vasto teatro europeo e mediorientale: Lakenheath nel Regno Unito, Ramstein in Germania, Aviano e Sigonella in Italia, Incirlik in Turchia sino agli scali in Giordania e in Arabia Saudita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

