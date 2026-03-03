Ecco Book Box disabili in corsia come bibliotecari

Un nuovo progetto trasforma l’ospedale in un ambiente di formazione e inclusione, coinvolgendo persone con disabilità che agiscono come bibliotecari in corsia. L’iniziativa permette ai pazienti di accedere a libri e materiali educativi direttamente nelle stanze, offrendo un’opportunità di partecipazione e di condivisione all’interno del percorso di cura. La presenza di questi “bibliotecari” mira a favorire un’esperienza più attiva e coinvolgente per chi si trova in ospedale.

L'ospedale non solo come luogo di cura, ma anche come spazio in cui si attivano processi educativi e opportunità di partecipazione. Questo l'obiettivo di quattro progetti integrati, promossi da Fondazione Poliambulanza e Fobap Anffas Brescia, che hanno confermato la convenzione quadro per percorsi di formazione e di inclusione lavorativa per persone con disabilità intellettive e autismo. Il Progetto "Book Box", che porta libri e letture in alcune zone dell'ospedale trasformandole in piccole biblioteche, vede il coinvolgimento di persone con disabilità che si occupano di catalogazione, distribuzione e aggiornamento periodico dei volumi.