Oltre 1 milione di euro ai sistemi bibliotecari del Piemonte

La Regione Piemonte ha deciso di investire oltre 1,1 milioni di euro nel 2025 per supportare la gestione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi bibliotecari e a promuovere l'accesso alla cultura e all'informazione in tutto il territorio piemontese. Il finanziamento rappresenta un passo importante per migliorare le risorse e le strutture dedicate alla lettura e all’apprendimento.

La Regione Piemonte stanzia oltre 1,1 milioni di euro a sostegno della gestione e dello sviluppo dei sistemi bibliotecari piemontesi per l'anno 2025. Lo prevede la determinazione dirigenziale approvata a fine anno, che dispone il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle reti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Oltre 200mila euro per i birrifici artigianali del Piemonte Leggi anche: Labubu falsi sequestrati, oltre 10mila pupazzi per oltre mezzo milione di euro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Liguria, oltre 1 milione di euro per migliorare la ricettività turistica dei parchi della regione; MillionDay, vincita di un milione di euro a Seriate; Alghero: oltre 1 milione di euro per la manutenzione delle strade cittadine; Lotteria Italia 2025-2026, biglietti vincenti: l'elenco completo, anche dei premi minori. SuperEnalotto, jackpot oltre i 101 milioni di euro: è il secondo più alto al mondo. In Campania il record storico di vincite con il “6”. Due regioni ancora a secco di jackpot - Il jackpot del SuperEnalotto supera i 100 milioni di euro ed è il secondo più alto al mondo. agimeg.it

Università di Udine. Oltre 1 milione di euro da Airc per tre progetti di ricerca sul cancro - I tre lavori riguarderanno le capacità diagnostiche e prognostiche delle cellule tumorali circolanti, i meccanismi molecolari responsabili della resistenza delle cellule tumorali alla chemioterapia e ... quotidianosanita.it

Oltre un milione per la via Brigata Sassari a Busachi x.com

Una superficie di oltre un milione di metri quadrati, oggi ad uso prettamente agricolo, domani punto strategico per il rilancio del territorio. È l’area Tencara, inserita nel comune di Pizzighettone... Leggi tutto - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.