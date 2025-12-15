Concorso Ministero della Cultura per 577 bibliotecari archivisti architetti e archeologi | domande entro il 14 gennaio

È stato pubblicato il bando di concorso del Ministero della Cultura per 577 posti di bibliotecari, archivisti, architetti e archeologi. Le assunzioni riguardano figure tecnico-specialistiche impegnate nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Le domande devono essere presentate entro il 14 gennaio.

