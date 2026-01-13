Eccellenza Il Viareggio ora scopre gol nuovi con Sforzi e Tieu Real FQ | 4 punti in due gare con Della Bona

Nel campionato di Eccellenza, il Viareggio si distingue con Sforzi e Tieu, contribuendo a un buon avvio con 4 punti in due partite. La corsa al vertice resta serrata, con Lucchese, Zenith Prato e il team locale che hanno conquistato vittorie di misura. Della Bona si conferma un elemento chiave, e la lotta per la leadership prosegue senza sosta, mantenendo alta l’attenzione sulla classifica.

In Eccellenza tutto invariato nella lotta a tre al vertice della classifica dove hanno vinto tutte (di misura): Lucchese, Zenith Prato e Viareggio. Ma il successo che pesa di più è quello delle zebre che andando a vincere allo "Zecchini" di Grosseto hanno fatto 3 punti di platino dando un gran segnale a sé stessi e a tutto il campionato, battendo una diretta concorrente come il Belvedere che pur essendo una neo-promossa ha giocatori molto forti in rosa. I bianconeri di Vangioni (in serie positiva da 6 gare, con 14 punti fatti) sono a -4 dalla vetta e a +2 su Belvedere e Cecina ma nel quintetto di testa è l'unica ad aver già riposato.

