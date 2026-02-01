Questa pomeriggio alle 14.30, al campo “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi, il Real FQ affronta il Montespertoli nella 24ª giornata di Eccellenza. La squadra locale cerca una vittoria per avvicinarsi alla zona alta della classifica, mentre gli ospiti vogliono confermarsi dopo le ultime buone prestazioni. Gli spalti si riempiranno di tifosi pronti a sostenere le proprie squadre in questa sfida importante.

In Eccellenza oggi alle 14.30 allo stadio “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi il Real FQ ospita il Montespertoli nella 24ª giornata (7ª di ritorno). Nei bianconerazzurri ancora assente la punta Alessandro Maggi mentre sarà già disponibile l’ultimo rinforzo arrivato dal mercato degli svincolati: il jolly 2005 Lorenzo Ion Gabrielli (in foto), ex Viareggio e Castelnuovo. Della Bona ha il dubbio a centrocampo fra Piccione e Fortunati nel suo 3-5-2. In Promozione la 20ª (5ª di ritorno) si è aperta già ieri con l’anticipo San Marco Avenza-Cubino (finito 1-6). Oggi alle 15 il Pietrasanta riceve il San Piero a Sieve al Comunale “XIX Settembre“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: Eccellenza e Promozione. Il Real FQ ha preso Ion Gabrielli. Al Necchi ospiterà il Montespertoli

