Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia | eseguita l'autopsia sul corpo

Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Francesco Valeriano, il detenuto di 45 anni vittima di violenze in carcere a Rebibbia lo scorso giugno, e deceduto dopo mesi di sofferenza. La procedura ha fornito elementi fondamentali per chiarire le cause della sua morte e fare luce sull'episodio di violenza subito.

