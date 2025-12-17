Francesco Valeriano pestato in carcere e morto dopo mesi di agonia | eseguita l'autopsia sul corpo

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Francesco Valeriano, il detenuto di 45 anni vittima di violenze in carcere a Rebibbia lo scorso giugno, e deceduto dopo mesi di sofferenza. La procedura ha fornito elementi fondamentali per chiarire le cause della sua morte e fare luce sull'episodio di violenza subito.

Si è tenuta ieri l'autopsia sul corpo di Francesco Valeriano, il detenuto 45enne massacrato di botte in carcere a Rebibbia lo scorso giugno e morto dopo mesi di agonia.

