Morto Nitto Santapaola il boss di Cosa Nostra etnea aveva 87 anni

Capo indiscusso della mafia catanese era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi di Totò Riina È morto all'età di 87 anni Benedetto "Nitto" Santapaola, boss di Cosa Nostra catanese tra i più potenti e sanguinari della storia criminale siciliana. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore presso l'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato trasferito dal carcere di Opera a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La procura di Milano ha disposto l'autopsia. Era nato a Catania il 4 giugno del 1938. Arrestato all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare nelle campagne di Mazzarrone dopo undici anni di latitanza era detenuto al regime del 41bis. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

