Lotta ai furbetti dei rifiuti Incastrato un imprenditore
Cederna, uno dei quartieri più colpiti dai furbetti dei rifiuti. Essendo in periferia, le mini- discariche abusive spuntano con costanza preoccupante. Addirittura, in via Luca della Robbia, nel cuore del rione Cantalupo, la vecchia sede dell’Associazione Italiana Arbitri si era trasformata in un deposito di rifiuti. Ma per fortuna le cose forse stanno cambiando. L’altro giorno, quasi all’indomani dell’articolo di denuncia pubblicato sul Giorno, gli addetti dell’impresa Sangalli sono andati a sgombrare gran parte dei rifiuti accatastati sulle scale che portano al seminterrato dell’edificio. E l’altro giorno uno dei responsabili degli abbandoni di rifiuti nel quartiere è finito sotto le telecamere delle nuove fototrappole della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
