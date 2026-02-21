lo sport oltre le barriere con i campioni paralimpici

Lo sport paralimpico ha dimostrato di essere un mezzo potente per superare ostacoli e cambiare la vita delle persone con disabilità. Un esempio concreto arriva da una gara internazionale, dove atleti di diverse nazionalità si sono confrontati in un’atmosfera di rispetto reciproco. Le loro storie di fatica e successo ispirano molti a credere nella forza della determinazione. Questi incontri dimostrano che le barriere si possono abbattere anche con impegno e volontà.

Lo sport come strumento di inclusione, crescita personale e abbattimento delle barriere, raccontato attraverso le voci e le esperienze dirette di atleti paralimpici, allenatori e testimoni d’eccezione del mondo sportivo. Oggi all’Auditorium della Mole Vanvitelliana, è in programma "Sport e Disabilità - Lo sport è libertà", il convegno promosso da Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con una tavola rotonda che vedrà protagonisti, tra gli altri, Assunta Legnante, campionessa paralimpica, Andrea Cionna, campione paralimpico di maratona, Alex Cesca, capitano della Nazionale Italiana Basket con sindrome di Down, Ivan Cottini, ballerino e performer, insieme ad allenatori e atleti che porteranno testimonianze autentiche di resilienza, determinazione e libertà.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bar Carlino: lo sport di Gio e Andre e gli atleti dell’Olegna. “Andare oltre le barriere”Questa sera a Bologna la pasticceria Da Neri si è trasformata in un palcoscenico di emozioni.

L’iniziativa - Un concorso con Ussi e SG Plus per le buone notizie. Premio Estra per lo Sport: "Le storie dei campioni»Il concorso ‘Estra per lo Sport: l’energia delle buone notizie’ nasce dall’idea di mettere in evidenza storie positive legate al mondo dello sport.

Malagoli per le 1000cc. Montoya per le 600cc. i nuovi campioni italiani di motociclismo paralimpico

