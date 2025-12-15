Gli attentati alla sinagoga di Bondi Beach e all'Università Brown riaccendono il timore di attacchi terroristici. Nonostante le differenze tra gli obiettivi e le possibili origini degli autori, entrambi gli episodi hanno contribuito a creare un clima di paura e insicurezza, evidenziando la persistenza di minacce che richiedono attenzione e risposte adeguate.

© It.insideover.com - Gli attentati alla sinagoga australiana e all’Università Usa: torna la Paura

Il Terrore rialza la testa. L’attacco parallelo alla sinagoga di Bondi Beach e quello alla Brown University, benché di natura differente, come probabilmente di altra estrazioni gli autori, hanno avuto un effetto cumulativo. Un’ondata di Paura ha travolto il mondo. Diverso l’impatto dei due attentati a causa del numero delle vittime, 15 in Australia 2 negli Stati Uniti, ma i morti della Brown potevano essere molti di più dal momento che l’attentatore ha infierito in un’aula magna affollata di studenti; se il bilancio è stato limitato è solo perché qui le vittime predestinate erano tutte giovani, più atte alla fuga, e nell’Università in passato si erano svolte esercitazioni che prefiguravano eventualità del genere. It.insideover.com

Australia, si aggrava il bilancio dell'attentato a Bondi Beach contro la comunità ebraica - Almeno sedici persone sono state uccise in una sparatoria alla celebrazione di una festa ebraica sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney. msn.com