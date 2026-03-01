Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai | cresce l’ansia delle famiglie

A Arezzo, alcune famiglie di turisti sono rimaste bloccate sulla nave da crociera nel porto di Dubai, dove si trovano da diversi giorni. La situazione ha generato preoccupazione tra i viaggiatori, che attendono chiarimenti e soluzioni. La nave, partita con l’intenzione di offrire una vacanza rilassante, si trova ancora ancorata nel porto senza indicazioni precise sui tempi di sblocco.

Arezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione. Cresce la preoccupazione ad Arezzo e in tutta la provincia per un gruppo di conterranei rimasti bloccati su una nave da crociera ferma nel porto di Dubai. A causa delle operazioni militari in corso contro l’Iran, la navigazione civile nell’area non è al momento consentita e i passeggeri sono costretti a rimanere a bordo. La comitiva sulla nave da crociera Secondo quanto appreso, i turisti aretini fanno parte di una comitiva numerosa che comprende viaggiatori provenienti da diversi comuni della provincia, non solo dal capoluogo ma anche da Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

