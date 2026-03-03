Draper | Punto a tornare nella Top 5 prima della fine del 2027

Draper ha dichiarato di puntare a rientrare nella top 5 entro la fine del 2027. Ha spiegato che il percorso di recupero da un lungo infortunio è complicato e richiede tempo per tornare alla piena forma. L’atleta ha aggiunto che il suo obiettivo è riprendersi e competere ai massimi livelli il prima possibile. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di infortunio o sui tempi di recupero.

Quando si subisce un lungo infortunio non è mai facile rientrare e trovare immediatamente la miglior forma. Occorrono tempo e pazienza per ritornare sui propri abituali standard di rendimento. Il tennista britannico Jack Draper è consapevole delle difficoltà da affrontare e a pochi giorni dall’inizio di Indian Wells, torneo in cui ha vinto il titolo lo scorso anno, si è concesso in una lunga intervista a The Athletic. La difficoltà legata al competitivo: “Sei abituato all’adrenalina di giocare davanti a un pubblico, e all’improvviso scompare, e passi da 90 chilometri orari a 20. È un adattamento. E può essere piuttosto solitario perché è uno sport individuale e devi dare il massimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Draper: “Punto a tornare nella Top 5 prima della fine del 2027” Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente”Jack Draper non giocherà gli Australian Open 2026, primo Slam della nuova stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1°... Natalie Gamba è la prima Fib Top Player: "Un grande inizio del 2026, punto al Mondiale di Alassio"È pronto a fare il suo esordio Fib Top Player, sorella della rubrica Fib Top Team. Contenuti e approfondimenti su Draper Punto a tornare nella Top 5... Discussioni sull' argomento Draper: Aspiro a tornare a essere Top 5 del mondo prima della fine del 2027; Tabellone ATP Dubai 2026: guidano Auger-Aliassime, Bublik e Medvedev. Torna Draper; Tabellone ATP Dubai: Draper torna in scena con Auger-Aliassime e Bublik come teste di serie principali; ATP Dubai: Draper torna con una grande vittoria contro Halys. Jack Draper e Mirra Andreeva sono i campioni in carica, chi alzerà il trofeo quest'anno - facebook.com facebook Atmane che dorme, il punto fantasma di Draper, il cinema di Serena... tutti i match point più assurdi x.com