Jack Draper non giocherà gli Australian Open 2026, primo Slam della nuova stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Il tennista britannico non sarà della partita a causa di un problema fisico al braccio sinistro che si porta dietro da parecchio tempo e che negli ultimi cinque mesi ha giocato una solta partita (la vittoria in quattro set contro l’argentino Federico Agustin Gomez al primo turno degli US Open, poi diede forfait per il successivo match contro il belga Zizou Bergs). Il numero 10 del mondo ha comunicato la propria assenza tramite un video pubblicato sui social: “L’Australian Open è un torneo molto importante, il primo Slam dell’anno, ma con il mio team abbiamo deciso di non partecipare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente”

Leggi anche: Quando può tornare n.1 Sinner? Perché agli Australian Open non sarà possibile

Leggi anche: Perché Sinner non potrà tornare n.1 agli Australian Open e quando potrà sorpassare Alcaraz

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Jack Draper: “Sì, giocherò in Australia. Non è stato il periodo più facile”; Draper salta un’altra esibizione: cresce la preoccupazione in vista degli Australian Open; Jack Draper | Sì giocherò in Australia Non è stato il periodo più facile.

Jack Draper rinuncia agli Australian Open: “Fase finale del recupero, tornare non era intelligente” - Jack Draper non giocherà gli Australian Open 2026, primo Slam della nuova stagione che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° ... oasport.it

Jack Draper è ufficialmente pronto a rientrare: "Giocherò gli Australian Open" - Proprio nella fase migliore della propria carriera, quando finalmente aveva trovato quella continuità che lo aveva reso un giocatore da top 5, l’i ... tennisworlditalia.com

Jack Draper: “Sì, giocherò in Australia. Non è stato il periodo più facile” - O meglio, questa è la sua risposta a un incontro con giovani tennisti che si stanno formando. oasport.it