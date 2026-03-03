Drammatico impatto tra auto sulla strada provinciale | un uomo perde la vita

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale tra Cellino San Marco e Oria, provocando un decesso. Un uomo di 46 anni, residente a Oria, ha perso la vita a seguito dello scontro tra due veicoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

L'incidente si è verificato a Oria, sulla strada per Cellino San Marco. Tre mezzi coinvolti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ORIA - Ancora una tragedia della strada in provincia di Brindisi. Un 46enne di Oria ha perso la vita a seguito di un incidente che nella tarda mattinata di oggi (martedì 3 marzo) si è verificato sulla provinciale che collega Cellino San Marco a Oria, alle porte della Città Federiciana. L'uomo, a quanto pare, era a bordo di una Fiat Punto. Nel sinistro sono coinvolti altri due veicoli: una Volkswagen e un furgoncino. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedaleTragedia stradale sabato sera in viale Oberdan, dove si è verificato un incidentepurtroppo mortale.

Drammatico impatto sulla provinciale: muore un imprenditore, comunità in luttoIn fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente in cui domenica sera ha perso la vita il 39enne Nicola Ippolito.

MARCIANISE - Tragedia sulla Statale 265: trave in cemento spezza il camion e uccide l’autista

Tutti gli aggiornamenti su Drammatico impatto

Temi più discussi: Drammatico scontro tra un'auto e una moto, il centauro perde la vita in ospedale; Violento frontale fra due furgoni, drammatico bilancio: un morto e due feriti; Drammatico incidente sulla Statale 18 a Falerna, muore un poliziotto nello scontro tra un’auto e un camion · LaC News24; Manerbio, scontro violento tra auto e moto: muore centauro di 57 anni.

Drammatico incidente tra Naro e Camastra, un morto e sei feritiÈ di un morto e almeno sei feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto lungo la Statale 410 Naro – Camastra all’alba di oggi. Il violento impatto si è […] ... blogsicilia.it

Spaventoso incidente tre auto e un camion: il bilancio è strazianeUn tragico incidente a Calco, Lecco, coinvolge tre auto e un camion, causando due morti e feriti gravi. Le autorità indagano sulle cause e la viabilità è ... bigodino.it

Guerra, crisi energetica e crollo dei finanziamenti alle organizzazioni umanitarie: l'invasione dell'Ucraina ha avuto un impatto drammatico sulla vita delle donne - facebook.com facebook