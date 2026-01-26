Drammatico impatto sulla provinciale | muore un imprenditore comunità in lutto

Nella serata di domenica 25 gennaio, si è verificato un grave incidente sulla provinciale di San Vito dei Normanni, costato la vita a Nicola Ippolito, 39enne imprenditore del posto. L’accaduto ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, che si sta attualmente dedicando alle operazioni di ricostruzione e alle eventuali indagini sul fatto.

In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente in cui domenica sera ha perso la vita il 39enne Nicola Ippolito. Era diretto a casa della madre. Lascia la moglie, stimata fisioterapista SAN VITO DEI NORMANNI – È in fase di ricostruzione l'incidente in cui, nella serata di domenica (25 gennaio) ha perso la vita il 39enne Nicola Ippolito, di San Vito dei Normanni. L'uomo viaggiava alla guida della sua Bmw berlina, lungo la strada provinciale per Specchiolla, marina di Carovigno. A quanto pare era diretto a Torre Santa Sabina, sempre sul litorale di Carovigno, per recuperare il proprio telefono cellulare, dimenticato a casa della madre.🔗 Leggi su Brindisireport.it

