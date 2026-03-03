Il dramma di Rodrygo | si è rotto il legamento crociato e salterà i Mondiali col Brasile
Durante la partita contro il Getafe, Rodrygo si è infortunato subendo la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. La diagnosi ha confermato la gravità dell’incidente, che lo costringerà a saltare i prossimi Mondiali con il Brasile. L’infortunio rappresenta un colpo duro per il calciatore, il club e la nazionale brasiliana.
Terribile notizia per il Real Madrid e il Brasile: Rodrygo ha riportato nel match contro il Getafe la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Odriozola ha rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e dice addio alla stagione
Leggi anche: Lindsey Vonn: “Il legamento rotto non c’entra niente col mio infortunio. Rifarei tutto, l’unica sconfitta è non provarci”
Aggiornamenti e notizie su Il dramma di Rodrygo si è rotto il...
Rodrygo non segna da 9 mesi: eguagliato il record negativo nella storia del Real MadridIl pareggio per 1-1 contro il Girona non ha soltanto rallentato la corsa del Real Madrid. Ha anche certificato la crisi più profonda della carriera di Rodrygo, che ha eguagliato un record negativo ... tuttomercatoweb.com
Rodrygo felice per il Santos: Risultato superiore alle aspettative. Neymar? Tra 6 mesi...Nonostante la gioia per il primo gol dopo nove mesi di astinenza, segnato ieri sera nella partita persa per 2-1 contro il Manchester City, Rodrygo non può essere pienamente soddisfatto e mantiene la ... tuttomercatoweb.com