Il dramma di Rodrygo | si è rotto il legamento crociato e salterà i Mondiali col Brasile

Durante la partita contro il Getafe, Rodrygo si è infortunato subendo la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro. La diagnosi ha confermato la gravità dell’incidente, che lo costringerà a saltare i prossimi Mondiali con il Brasile. L’infortunio rappresenta un colpo duro per il calciatore, il club e la nazionale brasiliana.