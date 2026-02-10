Porto grave infortunio per Samu | lesione del crociato e addio ai prossimi Mondiali con la Spagna

Samu si è infortunato gravemente durante la partita contro lo Sporting Lisbona. Ha subito una lesione al legamento crociato e salterà i prossimi Mondiali con la Spagna. La notizia arriva dopo il gol subito allo scadere che ha portato il Porto a pareggiare 1-1. La società conferma che l’atleta non potrà essere in campo per molto tempo.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.