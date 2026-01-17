Doveva essere in carcere in Sicilia passeggiava a Bolzaneto
Venerdì 16 gennaio, gli agenti del commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un 29enne tunisino. L’uomo, che avrebbe dovuto scontare una pena in carcere in Sicilia, è stato sorpreso mentre passeggiava a Bolzaneto. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione condotte sul territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica.
Venerdì 16 gennaio gli agenti di polizia del commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un 29enne tunisino. L'uomo era stato colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Agrigento, doveva infatti espiare una pena di otto mesi di reclusione per reati in materia di droga e per aver violato le norme sull'immigrazione. Il 29enne è stato fermato per un controllo mentre gironzolava a piedi in piazza Rismondo a Bolzaneto. Dai successivi accertamenti è emerso, a suo carico, l’ordine di esecuzione per la carcerazione, motivo per cui lo straniero è stato arrestato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Doveva essere in carcere in Sicilia, passeggiava a Bolzaneto - Venerdì 16 gennaio gli agenti di polizia del commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un 29enne tunisino.
