Doveva essere in carcere in Sicilia passeggiava a Bolzaneto

Venerdì 16 gennaio, gli agenti del commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un 29enne tunisino. L’uomo, che avrebbe dovuto scontare una pena in carcere in Sicilia, è stato sorpreso mentre passeggiava a Bolzaneto. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione condotte sul territorio, finalizzate a garantire la sicurezza pubblica.

Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga

Il nuovo carburante sostenibile della Formula 1 2026 doveva essere a zero emissioni, ma i costi arrivano fino a 250 euro al litro. Tra difficoltà produttive, omologazioni complesse e ritardi, i fornitori chiedono una proroga alla FIA in vista dei test - facebook.com facebook

L’imprenditrice è stata prosciolta: «Ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa» x.com

