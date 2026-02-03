Incidente a Sondrio 14enne investito sul suo monopattino elettrico

Questa mattina a Sondrio un ragazzino di 14 anni è stato investito mentre andava in monopattino elettrico lungo via Meriggio. Era diretto verso il campus scolastico e stava percorrendo la strada in direzione est quando si è verificato l’incidente. I dettagli sono ancora parziali, ma sul posto sono arrivati subito i soccorritori.

Soccorsi in azione poco prima delle 9. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e la polizia locale Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì, a Sondrio, in via Meriggio. Un ragazzo di 14 anni è rimasto coinvolto mentre viaggiava sul suo monopattino elettrico in direzione del campus scolastico, verso est. L’allarme è scattato intorno alle 8.56, con l’attivazione dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato centrato da un’utilitaria in uscita dal parcheggio delle abitazioni che si affacciano sulla strada. L’impatto ha fatto cadere il ragazzo sull’asfalto.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Sondrio Incidente Incidente, viene investito sul monopattino da una moto: 33enne in ospedale Stamattina a Concorezzo, lungo la Sp 13 36, un uomo di 33 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino. Incidente con il monopattino elettrico: ferito un 35enne, è in prognosi riservata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sondrio Incidente Argomenti discussi: Tangenziale di Sondrio, serve maggiore sicurezza. Incidente sulla variante di Morbegno Allarme in codice rosso. Diverse auto coinvolte nella carambola #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #MorbegnoEBassaValle #Morbegno #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #ElisabettaDelCurto #DisastriIn - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.