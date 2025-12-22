Martedì 23 dicembre (ore 20.00) si giocherà Vallefoglia-Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver incrociato Chieri in un incontro decisamente probante nella serata di venerdì, le meneghine faranno visita alla compagine marchigiana, che nell’ultimo turno ha incrociato Firenze a domicilio. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso, entrambe le squadre cercheranno di arrivare a Natale con il sorriso e di presentarsi con ottimismo ai match di Santo Stefano. L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo dalla schiacciatrice Khalia Lanier sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Milano-Vallefoglia oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming; Bergamo - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | IT; Tutta la pallavolo del weekend 20-21 dicembre in Tv e Streaming: la guida completa; Volley A1 femminile, Megabox Ondulati Savio Vallefoglia - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta.

Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 14 dicembre, canali, streaming - Domenica con sole due "big" in campo, Milano e Novara e con le squadre italiane di punta impegnate nelle finali del Mondiale per Club. oasport.it