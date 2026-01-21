Varsavia-Civitanova oggi Champions League volley 2026 | orario tv programma streaming

La terza giornata del girone E di Champions League volley 2026 si svolge tra Varsavia e Civitanova, con due squadre che puntano a consolidare la propria posizione in classifica. Di seguito, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, e il programma completo delle gare in programma oggi.

La terza giornata del girone E di Champions League mette di fronte due realtà che ambiscono a prendere in mano il raggruppamento già a metà del cammino. Mercoledì 21 gennaio alle 20.30, nella suggestiva Torwar Hall di Varsavia, PGE Projekt Warszawa e Cucine Lube Civitanova si sfidano in una partita che pesa più dei semplici tre punti in palio, perché può incidere in modo concreto sugli equilibri del girone e sulle prospettive di qualificazione diretta. Il Projekt Warszawa si presenta all’appuntamento con tre punti in classifica, maturati grazie al 3-0 netto contro Leuven nella gara inaugurale e alla sconfitta al tie-break in casa del Montpellier, un match che ha evidenziato la solidità strutturale dei polacchi ma anche qualche limite nella gestione dei passaggi decisivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming Leggi anche: Leuven-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming A che ora Civitanova-Montpellier oggi, Champions League volley 2026: programma, tv, streamingCucine Lube Civitanova torna in campo nella Champions League di volley 202526, affrontando il Montpellier HSC VB all’Eurosuole Forum. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Lube, caccia al blitz polacco: Champions League, Civitanova in trasferta contro Varsavia per consolidare la leadership in Europa; Champions League: Lube a Varsavia per blindare il primato, cucinieri in campo mercoledì 21 gennaio; Tre sfide, un solo obiettivo in Champions maschile: il primo posto nel girone per Perugia, Trento e Civitanova. Varsavia-Civitanova oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streamingLa terza giornata del girone E di Champions League mette di fronte due realtà che ambiscono a prendere in mano il raggruppamento già a metà del cammino. oasport.it Champions League: Civitanova sogna il colpo in casa del PGE ProjektLa formazione di Medei, domani alle 20.30, a Varsavia si gioca il primato della Pool E, contro una delle formazioni di punta del campionato polacco ... tuttosport.com "Un salto nel folklore":il libro de Li Matti de Montecò sarà presentato a Civitanova - facebook.com facebook Champions, Lube in Polonia per blindare il primato nella Pool E Cucinieri in campo mercoledì sera (h20.30) a VarsaviaPGE Projekt Bottolo: "Giocheremo come se fosse una gara da dentro o fuori" Sky Sport Max DAZN Radio Arancia #esserelube x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.