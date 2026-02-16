Dove vedere in tv Italia-USA curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming
L’Italia ha deciso di puntare tutto sulla partita contro gli Stati Uniti, che si gioca domani sera alle 19:05 durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sfida tra le due nazionali si svolge nella decima giornata del torneo di curling maschile e potrà essere seguita in diretta in tv e streaming. Il team italiano cerca di ottenere una vittoria importante per avanzare nella competizione.
Una partita da vincere. Domani, martedì 17 febbraio, alle ore 19:05 l’Italia maschile di curling sfiderà gli Stati Uniti in occasione della decima sessione del Round Robin valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo è quello di lasciare meno punti possibili per trada, dopo un percorso complicatosi nel weekend. A seguito di un buon avvio contrassegnato da due vittorie Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovannella e Sebastiano Arman hanno rallentato la propria corsa tra sabato e domenica, racimolando due sconfitte, entrambe tra l’altro maturate all’ultimo end. Serve non sbagliare contro gli States per seguire ancora il sogno semifinale Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-USA, partita valida per il Torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Questa mattina inizia il torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Dove vedere in tv Italia-Germania, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Venerdì 13 febbraio la Nazionale italiana di curling scende in pista contro la Germania per la terza partita del torneo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: Cremonese-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv; Dove vedere Napoli-Roma, le Olimpiadi e tutto lo sport in tv di domenica 15 febbraio; Dove vedere Lazio-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario.
Sinner-Machac oggi al torneo di Doha, orario e dove vedere la partita in TV e in streamingJannik Sinner torna in campo all'ATP di Doha contro Machac: ecco a che ora gioca oggi, i precedenti e dove vedere la partita in diretta TV e streaming ... fanpage.it
Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingTorna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar. Lo storico torneo che si tiene ... oasport.it
“La soddisfazione più bella è vedere le nostre atlete e i nostri atleti in nove discipline diverse a medaglia”. Così il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, dopo il nuovo record di 22 medaglie per l’Italia in un’edizione dei Giochi Olimpici Invernali. “Questo - facebook.com facebook
Bisogna vedere se ci sarà ancora un'Italia in piedi nel 2050 o banalmente uno stato sociale funzionante. Oppure, se vogliamo credere alla scommessa dei signori della Silicon Valley, forse saremo circondati da milioni di robot con l'IA che penserà al posto nos x.com