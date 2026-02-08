Dove vedere in tv Italia-USA curling misto Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa sera gli appassionati di curling possono seguire in tv l’ultima giornata del Round Robin tra Italia e Stati Uniti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si disputa lunedì 10 febbraio e segna la conclusione della fase preliminare del torneo misto doppio. Gli atleti scendono sul ghiaccio per un match che potrebbe decidere molte cose in vista delle fasi finali. Gli spettatori potranno anche seguire la sfida in streaming, pronti a vivere l’ultimo turno di questa prima parte della competizione.

Lunedì 10 febbraio si svolgerà l’ultima sessione valida per il Round Robin del curling misto doppio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In particolare, nella sessione mattutina, scenderanno sul ghiaccio anche l’Italia di Stefania Constantini ed Amos Mosaner, impegnati contro gli Stati Uniti. Sfida ostica quella degli azzurri, intenzionati a chiudere al meglio una fase difficile, dove è anche caduta un’imbattibilità durata la bellezza di quattro anni. L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di staccare il pass per le finali, previste nel pomeriggio (sessione delle 18:05). Fino a questo momento, la compagine a stelle e strisce si è ben comportata nel ghiaccio di Cortina, collezionando due vittorie nelle prime due partite disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

