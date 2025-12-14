Raffica di controlli della polizia locale nelle ultime 48 ore | scattano denunce e sequestri

Nelle ultime 48 ore, la polizia locale ha intensificato i controlli, portando a numerose denunce e sequestri. Cinque persone sono state segnalate per diversi reati, tra cui appropriazione indebita di veicoli confiscati, guida in stato di ebbrezza e abuso edilizio, evidenziando un impegno costante per la sicurezza cittadina.

Nelle ultime 48 ore, cinque persone sono state denunciate per vari reati, tra cui appropriazione indebita di veicoli confiscati, guida in stato di ebbrezza e abuso edilizio. Questo il risultato di appositi e mirati servizi, disposti dal dirigente della polizia locale di Reggio Calabria.Le. Reggiotoday.it Catania, stretta della Polizia Locale su via Plebiscito: raffica di controlli e sanzioni - Non si ferma l’azione della Polizia Locale in via Plebiscito, una delle arterie più trafficate e problematiche del centro cittadino. gazzettinonline.it

