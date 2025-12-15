Meloni contro le toghe sull' imam | Come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani?
Giorgia Meloni esprime forte indignazione per la decisione della Corte di Appello di Torino di liberare l'imam Mohamed Shahin, evidenziando le preoccupazioni sulla sicurezza degli italiani. La vicenda ha suscitato ampie discussioni e polemiche, sollevando interrogativi sulla gestione dei provvedimenti di detenzione e sulla protezione della sicurezza pubblica.
Indignazione per la liberazione dell'imam di Torino la esprime anche Giorgia Meloni. La Corte di Appello di Torino si è infatti pronunciata per la cessazione del trattenimento di Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione, non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico. L'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi. Peccato però che Shahin fosse stato lo stesso che si era detto "d’accordo" con quanto successo il 7 ottobre del 2023, e che la strage compiuta dai miliziani di Hamas in Israele, in cui furono uccise circa 1. Liberoquotidiano.it
?? CASARINI SCATENATO CONTRO IL GOVERNO MELONI?? TOGHE ROSSE IN SOCCORSO DELLE ONG??
