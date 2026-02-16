Dall’enfasi sulla sicurezza all’impatto reale La svolta indiana sull’AI
L’India ha deciso di cambiare rotta sull’intelligenza artificiale, spostando l’attenzione dalla sicurezza alle conseguenze pratiche. A Nuova Delhi si tiene questa settimana l’AI Impact Summit, un evento che vede la partecipazione di presidenti, CEO di grandi aziende tech e rappresentanti di organizzazioni mondiali. Durante l’incontro si discutono le ripercussioni dell’IA su posti di lavoro, economia e sicurezza nazionale, mentre il governo indiano annuncia nuovi investimenti per sviluppare soluzioni innovative nel settore.
L’India ospita questa settimana a Nuova Delhi l’AI Impact Summit, un appuntamento che riunisce capi di Stato, leader tecnologici e organizzazioni internazionali in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando economie, mercati del lavoro e assetti di sicurezza. Il primo ministro Narendra Modi ha inaugurato l’evento sottolineando come esso rappresenti la prova dei progressi del Paese nel campo scientifico e tecnologico e della capacità delle nuove generazioni indiane. Con circa 250.000 visitatori attesi, 20 leader nazionali e decine di delegazioni ministeriali, il vertice si presenta come la più ampia edizione finora organizzata e mira a delineare una possibile tabella di marcia condivisa per la governance globale dell’IA e la cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net
