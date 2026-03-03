Guarito dal diabete grazie a un trapianto di rene e pancreas col robot 

Un uomo di 50 anni ha ricevuto un doppio trapianto di rene e pancreas presso l'Ospedale Niguarda di Milano. L’intervento, eseguito con l’uso di un robot, ha portato alla sua guarigione dal diabete. Dopo le recenti notizie negative, questa vicenda rappresenta un esempio positivo di intervento sanitario riuscito. La procedura è stata completata con successo e ha avuto un impatto significativo sulla vita del paziente.

L’eccezionale doppio trapianto con tecnica robotica del Niguarda che ha liberato un uomo da diabete e dialisi. Dopo le ultime tragiche vicende di cronaca, fa piacere raccontare una bella storia di buona sanità. Questa volta parliamo di un doppio trapianto, eseguito con successo all’Ospedale Niguarda di Milano, che ha cambiato la vita a un uomo di 50 anni. Una grave forma di diabete lo aveva candidato a un trapianto di pancreas: era in lista per un nuovo organo già dal 2021. Al diabete si era sommata col tempo anche un‘insufficienza renale cronica che lo costringeva alla dialisi: dal 2024 l’uomo era stato messo in lista anche per un rene nuovo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

