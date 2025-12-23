Oggi, 23 dicembre 2025, si è verificato un incidente sulla A1 Milano-Napoli, tra Caianello e Capua. A seguito dello scontro tra mezzi pesanti, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. La chiusura, iniziata poco dopo le 17, è finalizzata a consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Restano da valutare i tempi di riapertura e le eventuali ripercussioni sul traffico.

Tempo di lettura: 2 minuti Poco dopo le 17 di oggi, 23 dicembre 2025, sulla A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Caianello e Capua in entrambe le direzioni. Il provvedimento è scattato a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 709, in direzione Napoli, che ha coinvolto due mezzi pesanti. Uno dei veicoli trasportava gpl e, dopo l’impatto, ha preso fuoco, rendendo necessaria l’interruzione immediata della circolazione per motivi di sicurezza. Interventi dei soccorsi e gestione dell’emergenza. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 6ª Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, assistenza agli utenti e gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente in autostrada: chiusura temporanea tra Caianello e Capua per scontro fra mezzi pesanti

