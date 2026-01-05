Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo | chiuso un tratto disagi al traffico dalla Puglia Fra Ortona e Pescara sud

Un assalto a un portavalori si è verificato questa mattina sulla A14 in Abruzzo, tra Ortona e Pescara Sud. L’incidente, avvenuto intorno alle 6:30, ha causato la chiusura di un tratto dell’autostrada e disagi nel traffico proveniente dalla Puglia. Due veicoli sono stati incendiati durante l’azione dei banditi, che hanno adottato le consuete modalità di furto. La situazione è ancora sotto controllo delle autorità.

L'assalto al portavalori è avvenuto in autostrada intorno alle 6,30 stando a prime ricostruzioni. Anche due automezzi incendiati sulla carreggiata, secondo la consueta modalità di azione dei banditi. Da quantificare il bottino. Chiuso al traffico, con pesanti conseguenze, il tratto di A14 fra Ortona e Pescara sud.

Assalto a un portavalori lungo la A14 ad Ortona, chiodi e fumogeni in strada: due mezzi in fiamme - 30 lungo l'autostrada A14, in direzione nord, all'altezza di Ortona, nel Chietino. ilmessaggero.it

Assalto a portavalori sull’A14, auto in fiamme a Ortona e autostrada chiusa. I rapinatori via col malloppo - È successo all’altezza di Ortona, nel Chietino, sulla carreggiat ... quotidiano.net

