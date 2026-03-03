Dopo un aborto per trisomia 15 dovremmo approfondire con altri esami?

Una donna di 30 anni ha avuto un aborto spontaneo a 10 settimane, durante il quale è stata riscontrata una trisomia 15 tramite esame citogenetico. Dopo l’accaduto, si domanda se sia necessario approfondire ulteriori indagini mediche. La richiesta è stata presentata a un medico, che ha ascoltato il suo caso e le sue preoccupazioni. La donna desidera capire se siano opportuni altri esami per chiarire la situazione.

Salve dottore, le spiego in breve la mia situazione. Ho 30 anni e a settembre scorso sono rimasta incinta ma a 10 settimane ho avuto un aborto e l’esame citogenetico ha dato come esito la trisomia 15. Io e mio marito non abbiamo nessuna patologia nota, e le nostre famiglie non presentano problemi di questo tipo. Le chiedo se è il caso di approfondire o posso ritentare una nuova gravidanza tranquillamente? La ringrazio in anticipo. Cara signora, direi che può ritentare una nuova gravidanza serenamente. La trisomia 15 è una aneuploidia incompatibile con la vita, responsabile quasi sempre di aborti del primo trimestre. Nella stragrande... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Dopo un aborto per trisomia 15 dovremmo approfondire con altri esami?” Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici"“Diciotto casi di persone che dopo 8-10 mesi non hanno ancora una data per potersi fare visitare nelle strutture pubbliche di Psrma e provincia. Altri esami autoptici. Jap, esequie rinviateIl dolore era pronto a trasformarsi in un addio, ma un muro gelido si è frapposto: i funerali della piccola Jap Kaur (foto), morta a soli 13 mesi,... Una selezione di notizie su “Dopo un aborto per trisomia 15... Temi più discussi: My Voice My Choice, ora c'è un percorso europeo certo per finanziare pratiche per un aborto sicuro e accessibile; Fermiamo il turismo dell’aborto in Europa: c’è una petizione da firmare; Un milione di firme per l’iniziativa sull’aborto sicuro nell’Ue, ora tocca alla Commissione; L'Ue approva l'uso di fondi già esistenti per garantire l'accesso all'aborto in Europa. Dopo un aborto spontaneo è più facile avviare una gravidanza?In effetti, è noto che dopo un'interruzione spontanea della gravidanza la fertilità di coppia è superiore a prima. bimbisaniebelli.it Aborto, la Commissione Ue respinge il turismo abortivo di My Voice, My ChoiceSecondo Bruxelles gli Stati possono già usare il Fondo sociale europeo plus. Dopo il voto favorevole dell’Europarlamento alla risoluzione sul sostegno alle trasferte per l’Ivg, la federazione One of U ... famigliacristiana.it Torna dopo lo stop E ritrova il gol che mancava da un mese #UdineseFiorentina #DAZN #Davis x.com Un altro brillante record del Governo, dopo la crescita più bassa in Europa tra quest’anno e i prossimi due anni (senza il PNRR voluto del centrosinistra e osteggiato dalla destra saremmo già da tre anni in recessione). Complimenti - facebook.com facebook