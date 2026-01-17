Altri esami autoptici. Jap, esequie rinviate.

I funerali della piccola Jap Kaur, deceduta a soli 13 mesi, sono stati temporaneamente rinviati. L’autorità giudiziaria ha deciso di effettuare ulteriori esami autoptici per approfondire le cause del decesso. La famiglia attende con dolore e speranza, mentre si attendono gli esiti delle analisi che potrebbero chiarire quanto accaduto.

Il dolore era pronto a trasformarsi in un addio, ma un muro gelido si è frapposto: i funerali della piccola Jap Kaur (foto), morta a soli 13 mesi, sono stati rinviati a sorpresa per una decisione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto un più approfondito esame autoptico. Nella tarda serata di giovedì la famiglia della piccola è stata informata che i funerali non si sarebbero potuti celebrare come previsto nella mattinata di ieri. L’autorità giudiziaria ha infatti disposto un esame più approfondito per accertare con maggiore precisione le cause del decesso della bimba: la decisione ha comportato il rinvio "sine die" delle esequie, inizialmente fissate per ieri mattina nella cappella dell’ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

