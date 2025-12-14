Liste d' attesa chiuse ed esami medici non prenotabili spuntano altri 18 casi | Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita tra questi due malati oncologici

A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche. Tra questi, ci sono anche due malati oncologici, evidenziando le criticità del sistema sanitario locale e le lunghe attese che ancora colpiscono molte persone.

“Diciotto casi di persone che dopo 8-10 mesi non hanno ancora una data per potersi fare visitare nelle strutture pubbliche di Psrma e provincia. Tra queste, due hanno un quadro oncologico che deve essere controllato e monitorato costantemente”. Lei si chiama Loredana Larnè ed è la presidente di. Parmatoday.it Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici" - Le persone in questione si sono rivolte all'associazione "Una vita tra le mani", che denuncia ancora una volta il problema dell'impossibilità di prenotare una visita specialistica presso le strutture ... parmatoday.it

Liste d’attesa. Vignali replica a De Pascale: “Non mistifichi, i problemi sono per tantissime diverse prestazioni” - 22 persone hanno firmato con me un esposto ai carabinieri per tantissime diverse prestazioni sanitarie, diverse da quelle dell’oculist ... gazzettadiparma.it

Sale operatorie e ambulatori aperti anche di sabato negli ospedali Brotzu e Businco per l’avvio del piano straordinario regionale contro le liste d’attesa - facebook.com facebook

Parte il programma straordinario per abbattere le liste d'attesa a Cagliari. Asl 8 e Arnas Brotzu in campo, visite in programma anche nei giorni festivi #ANSA x.com

© Parmatoday.it - Liste d'attesa chiuse ed esami medici non prenotabili, spuntano altri 18 casi: "Dopo 8-10 mesi ancora in attesa di una visita, tra questi due malati oncologici"

Liste d'attesa lunghe e agende per esami chiuse

Video Liste d'attesa lunghe e agende per esami chiuse Video Liste d'attesa lunghe e agende per esami chiuse