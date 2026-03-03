Dopo il Covid la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35% Serve potenziare la psicologia pubblica

Dopo il Covid, in Emilia-Romagna, la richiesta di sostegno psicologico è cresciuta del 35%. A comunicarlo è Luana Valletta, presidente regionale dell’Ordine degli psicologi, intervenuta durante la commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli, incentrata sul tema del benessere. La discussione si è concentrata sulla necessità di potenziare i servizi di psicologia pubblica per far fronte all’aumento delle domande di aiuto.

In Emilia-Romagna, dopo il Covid, la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%. A dirlo è Luana Valletta, presidente regionale dell’Ordine degli psicologi, intervenuta nel corso della commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli dedicata, appunto, al tema del benessere psicologico e dell’impegno della Regione sul tema. “Il tema del benessere psicologico è fondamentale per le comunità, è importante integrare la dimensione sanitaria con quella sociale e sull’argomento c’è un continuo confronto con i territori. Dopo la pandemia i problemi si sono acuiti ed è aumentato il numero di persone in difficoltà. Per questo la Regione Emilia-Romagna rivolge particolare attenzione alla salute mentale, l’obiettivo è quello di assicurare interventi sempre più diffusi e innovativi”, afferma il presidente Muzzarelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

