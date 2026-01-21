Sostegno aperto in campagna elettorale sindaco nel mirino dopo la richiesta di arresto per Zannini

Dopo la richiesta di arresto della Procura di Santa Maria Capua Vetere per il consigliere regionale Giovanni Zannini, si apre un dibattito sul sostegno aperto durante la campagna elettorale. La vicenda solleva interrogativi sulla posizione di chi ha espresso appoggio pubblico e sulle ripercussioni politiche di un eventuale provvedimento giudiziario. Un tema che coinvolge direttamente la figura del sindaco e l’intera comunità locale.

Dopo la richiesta d'arresto formalizzata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti del consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Zannini, recordman di preferenze con quasi 32mila voti in provincia di Caserta, c'è chi adesso chiede conto a quanti si sono esposti.

