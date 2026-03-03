Dopo il Covid in Emilia-Romagna la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%

In Emilia-Romagna, la richiesta di sostegno psicologico è cresciuta del 35% dopo il Covid. La presidente regionale dell’Ordine degli psicologi ha partecipato alla commissione Sanità, presieduta da un rappresentante della regione, e ha parlato dell’aumento delle domande di aiuto nel settore del benessere mentale. La discussione si è concentrata sull’impatto della pandemia sulla salute psicologica della popolazione.

In Emilia-Romagna, dopo il Covid, la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%. A dirlo è Luana Valletta, presidente regionale dell'Ordine degli psicologi, intervenuta nel corso della commissione Sanità presieduta da Giancarlo Muzzarelli dedicata, appunto, al tema del benessere.