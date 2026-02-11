Emilia Romagna | rilancio proposta legge per cani pericolosi dopo aggressione a Colorno e richiesta di più sicurezza

La proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi torna a far discutere in Emilia Romagna, pochi giorni dopo un’aggressione a Colorno. Le autorità e i cittadini chiedono più sicurezza e regole più stringenti per evitare nuovi incidenti. La questione diventa ancora più urgente dopo l’ultimo episodio, che ha spinto a riaprire il dibattito sulla gestione di questi animali.

La proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi torna al centro del dibattito in Emilia Romagna. L'Emilia Romagna potrebbe adottare una normativa più stringente sulla gestione dei cani considerati potenzialmente pericolosi, seguendo l'esempio di altre regioni come la Lombardia. La discussione è stata rilanciata da un recente episodio avvenuto a Colorno, in provincia di Parma, dove un cane ha attaccato un uomo e il suo cane, causando feriti. Il consigliere regionale della Lega, Tommaso Fiazza, ha sollecitato un intervento legislativo per prevenire simili incidenti. L'episodio di Colorno, avvenuto l'11 febbraio 2026, ha riportato all'attenzione pubblica una problematica che da tempo viene sollevata da diverse forze politiche e associazioni animaliste.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Colorno Richiesta "L'Emilia Romagna sostenga la proposta di legge sui cani potenzialmente pericolosi" Questa mattina a Colorno si sono riaccese le polemiche sui cani potenzialmente pericolosi. In Emilia Romagna si legge più che altrove: boom del digitale e aiuti alle imprese, ecco la ricetta regionale In Emilia-Romagna, la promozione della lettura ha ricevuto un sostegno significativo, con circa 400mila euro investiti nel triennio 2022-2024.

